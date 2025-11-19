Le gemelle Kessler a Montecosaro | Indimenticabili

Le gemelle Alice ed Ellen Kessler furono ospiti del Centro del collezionismo a Montecosaro. A margine della scomparsa delle sorelle celebri nel mondo, spunta un ricordo che risale al 1998, quando ci fu il taglio del nastro della mostra intitolata "Quelli belli come noi" al Centro del collezionismo, oggi Museo cinema a pennello di palazzo Marinozzi. Per l’occasione il 5 giugno 1998 le Kessler donarono al museo i costumi indossati in " Giardino d’inverno ", la loro prima trasmissione in Rai del 1961. Oggi questi indumenti sono esposti con i cimeli della loro carriera, quali bozzetti e manifesti di film, ma anche dischi, partiture musicali, fotografie, brochure, riviste e giornali del tempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

