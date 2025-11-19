Le escono gli occhi Carmen Consoli fa il comizio all' università e insulta Meloni

Ilgiornale.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Carmen Consoli è sempre più militante e dopo aver annunciato nei mesi scorsi che sarebbe voluta andare con la sua barca a Gaza unendosi alla Flotilla, ora dagli spazi del Dipartimento di Scienze umanistiche dell'Università di Palermo, in occasione dell’incontro su " Poesie e musica in Sicilia", è andata all'attacco di Giorgia Meloni. "L'altro giorno ho avuto un incubo, avete presente quei pupazzetti che schiacci la pancia ed escono gli occhi? C'era la Meloni incazzatissima con me che pareva ‘sto pupazzetto che schiacci la pancia e le escono gli occhi. L'aveva con me ", ha detto la cantante. Parole che non sono state gradite da Fratelli d'Italia, che con una nota social ha criticato le parole dell'artista siciliana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

le escono gli occhi carmen consoli fa il comizio all universit224 e insulta meloni

© Ilgiornale.it - "Le escono gli occhi". Carmen Consoli fa il comizio all'università e insulta Meloni

Scopri altri approfondimenti

escono occhi carmen consoliCarmen Consoli stecca all'università. "Insulta Meloni per il suo aspetto" - Un'ossessione per Giorgia Meloni, quella della galassia vicina alla sinistra, che si traduce spesso con fastidiosi riferimenti all'aspetto ... Riporta iltempo.it

escono occhi carmen consoliFratelli d'Italia se la prende con Carmen Consoli: «Ha insultato Giorgia Meloni, che triste declino» - Sui profili ufficiali del partito è stato postato un estratto video e l'attacco alla cantantessa. Come scrive lasicilia.it

escono occhi carmen consoliFratelli d’Italia ha rivolto dure critiche a Carmen Consoli, dopo che sui profili social ufficiali... - Fratelli d’Italia ha rivolto dure critiche a Carmen Consoli, dopo che sui profili social ufficiali ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Escono Occhi Carmen Consoli