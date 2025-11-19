Le escono gli occhi Carmen Consoli fa il comizio all' università e insulta Meloni
Carmen Consoli è sempre più militante e dopo aver annunciato nei mesi scorsi che sarebbe voluta andare con la sua barca a Gaza unendosi alla Flotilla, ora dagli spazi del Dipartimento di Scienze umanistiche dell'Università di Palermo, in occasione dell’incontro su " Poesie e musica in Sicilia", è andata all'attacco di Giorgia Meloni. "L'altro giorno ho avuto un incubo, avete presente quei pupazzetti che schiacci la pancia ed escono gli occhi? C'era la Meloni incazzatissima con me che pareva ‘sto pupazzetto che schiacci la pancia e le escono gli occhi. L'aveva con me ", ha detto la cantante. Parole che non sono state gradite da Fratelli d'Italia, che con una nota social ha criticato le parole dell'artista siciliana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
