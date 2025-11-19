Le donne che hanno fatto la storia protagoniste di un nuovo racconto a fumetti

Forlitoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della festa di Santa Caterina d’Alessandria, patrona di Bertinoro, il Comune ha messo a punto una nutrita serie di iniziative, che si allargano al tema della lotta contro la violenza sulle donne.Contro la violenza sulle donne. In partcolare, domenica 30 novembre alle ore 17 nel. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

A Cantello risuona l’armonia delle donne che hanno fatto la storia della musica - 45 il Centro Anziani di Cantello ospita “Il dono delle muse”, un concerto dedicato al talento delle donne nella storia della musica ... Segnala varesenews.it

Come le donne conquistarono il diritto di voto: inaugurata la mostra per La Toscana delle donne - “In marcia per la libertà” è il titolo del racconto per immagini dell'Archivio Foto Locchi che resterà aperta a Firenze a Palazzo Strozzi Sacrati fino al 18 novembre ... Scrive intoscana.it

Da 130 anni al fianco dei bambini: "Una via per Piombini e Sensini, due donne che hanno fatto la storia" - "Vorremmo sollecitare l’intestazione di una strada a due donne che hanno fatto la storia di Macerata, fondando la nostra attuale associazione: Antonietta Piombini ed Elisabetta Sensini". Secondo ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Donne Hanno Fatto Storia