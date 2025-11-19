Le donne che hanno fatto la storia protagoniste di un nuovo racconto a fumetti

In occasione della festa di Santa Caterina d’Alessandria, patrona di Bertinoro, il Comune ha messo a punto una nutrita serie di iniziative, che si allargano al tema della lotta contro la violenza sulle donne.Contro la violenza sulle donne. In partcolare, domenica 30 novembre alle ore 17 nel. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Roma Oggi al convegno "Donne e stellette, 25 anni di storia" presso il Centro Alti Studi della Difesa #difesa #donneinuniforme #forzearmate @GuidoCrosetto @minsterodifesa @SM_Difesa @Esercito @ItalianNavy @ItalianAirForce @_Carabinieri_ Vai su X

Lunedì 24 novembre, alle 18.00, all'interno del ciclo "Verso il 25 novembre"promosso da Archivio di Storia delle Donne, Istituto Storico Parri - Bologna Metropolitana e Centro Pertini, al Centro delle donne di Bologna ripercorriamo la sorprendente e arti - facebook.com Vai su Facebook

A Cantello risuona l’armonia delle donne che hanno fatto la storia della musica - 45 il Centro Anziani di Cantello ospita “Il dono delle muse”, un concerto dedicato al talento delle donne nella storia della musica ... Segnala varesenews.it

Come le donne conquistarono il diritto di voto: inaugurata la mostra per La Toscana delle donne - “In marcia per la libertà” è il titolo del racconto per immagini dell'Archivio Foto Locchi che resterà aperta a Firenze a Palazzo Strozzi Sacrati fino al 18 novembre ... Scrive intoscana.it

Da 130 anni al fianco dei bambini: "Una via per Piombini e Sensini, due donne che hanno fatto la storia" - "Vorremmo sollecitare l’intestazione di una strada a due donne che hanno fatto la storia di Macerata, fondando la nostra attuale associazione: Antonietta Piombini ed Elisabetta Sensini". Secondo ilrestodelcarlino.it