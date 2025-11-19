Le correnti artiche arrivano in Veneto | freddo e neve a bassa quota nel weekend
«Un flusso di correnti artiche sta attraversando il cuore del Vecchio Continente con un primo fronte che dall’inizio della giornata di giovedì raggiungerà il Veneto. Il tempo subirà un peggioramento già dalla prossima notte, con precipitazioni in estensione dalle Alpi alle pianure settentrionali. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Buongiorno a tutti. Preparate piumini, sciarpe e guanti. Mentre il Nord Italia è già interessato parzialmente da correnti artiche, con valori massimi che oggi fanno fatica a superare i 10-11 °C, il Centro-Sud vede ancora una debole ventilazione occidentale-sudo Vai su X
L’inverno bussa alle porte dell’Emilia: correnti artiche, neve in Appennino e prospettive fredde fino a fine novembre. Oggi, martedì 18 novembre, possiamo dirlo con certezza: l’Estate di San Martino è ufficialmente finita. Dopo il caldo vento di Favonio che ieri h - facebook.com Vai su Facebook