Le condizioni di salute di Alice ed Ellen Kessler prima della morte | L'ischemia e la perdita di gusto e olfatto

Fanpage.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I problemi di salute di Alice ed Ellen Kessler prima della morte avvenuta con suicidio assistito. Ellen era stata ricoverata meno di un mese fa per un'ischemia. Entrambe avevano problemi al cuore e avevano perso gusto e olfatto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

