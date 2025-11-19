Le altre di C il Sorrento volta pagina | ufficializzati allenatore e direttore sportivo

Tempo di lettura: 3 minuti Chiuso il rapporto con direttore sportivo Alessandro Amarante (risoluzione del contratto) e con Mirko Conte (esonero), il Sorrento volta pagina e prova a ripartire in una stagione che ha visto i rossoneri iniziare la stagione con poche luci e molte ombre. Da qui la scelta di cambiare registro resettando i quadri tecnici con la scelta di un nuovo allenatore e diesse. Questa la nota della società: “Il Sorrento Calcio 1945 S.r.l. – si legge nel comunicato – rende noto che il nuovo responsabile tecnico della prima squadra è mister Cristian Serpini. Serpini, nato a Castelfranco Emilia il 23 marzo del 1972. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Le altre di C, il Sorrento volta pagina: ufficializzati allenatore e direttore sportivo

