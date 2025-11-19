Lazio il nuovo falconiere è già un caso | sui social vecchi post contro la società e pro Mussolini

“Quanto manchi all’Italia Benito mio.”, ma anche attacchi volgari al club sui profili di Giacomo Garruto, scelto dalla società per tornare a far volare l'aquila Olimpia dopo la rottura con Juan Bernabé. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lazio, il nuovo falconiere è già un caso: sui social vecchi post contro la società e pro Mussolini

