Lazio il nuovo falconiere è già un caso | sui social vecchi post contro la società e pro Mussolini

Gazzetta.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Quanto manchi all’Italia Benito mio.”, ma anche attacchi volgari al club sui profili di Giacomo Garruto, scelto dalla società per tornare a far volare l'aquila Olimpia dopo la rottura con Juan Bernabé. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

