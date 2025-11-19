L’azienda di IA che batte ChatGPT senza che tu ne abbia mai sentito parlare | ecco il suo segreto
Nel mondo frenetico dell’ intelligenza artificiale, dove le startup bruciano miliardi di dollari inseguendo visioni sempre più ambiziose, c’è un’azienda che ha scelto una strada diversa. Si chiama Anthropic, e se non ne avete mai sentito parlare non è un caso: mentre OpenAI riempie le prime pagine con ChatGPT e progetti faraonici, questa società ha preferito lavorare nell’ombra, costruendo silenziosamente quello che potrebbe essere il primo modello di business davvero sostenibile del settore. A prima vista, le due aziende sembrano gemelle separate alla nascita. Entrambe sviluppano intelligenze artificiali generative, entrambe hanno un chatbot come prodotto di punta, ChatGPT da una parte, Claude dall’altra. 🔗 Leggi su Screenworld.it
