L' azienda che sta costruendo un enorme centro distribuzione nel Milanese e assumerà 60 persone

Sono iniziati i lavori per la costruzione del nuovo Centro di distribuzione di Rs Italia a Pozzuolo Martesana. La società, che si occupa di fornitura omnicanale di prodotti e soluzioni Mro (Maintenance, Repair and Operations), ha deciso di investire strategicamente in un nuovo sito destinato a. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

