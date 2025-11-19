L’avvocato del papà di Elia | La mamma un anno fa parlava di suicidio mai seguito percorso con i servizi sociali

A Fanpage.it parla Mario Fazzini, l'avvocato del padre del bambino di 8 anni ucciso dalla madre Najoua Minniti che poi si sarebbe suicidata: "Il 16 dicembre 2024 il mio assistito aveva denunciato le frasi con l'intento suicidario da parte della sua ex compagna. La donna avrebbero dovuto seguire un percorso con i servizi sociali per almeno un anno. Ma questa cosa non è mai successa". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Le notizie della settimana di #Mattino5 ? • Fuga Elia Del Grande: ritrovato dopo giorni di latitanza l’uomo che aveva sterminato la famiglia nel 1998 • Caso Garlasco: l’avvocato Massimo Lovati ha ricevuto una lettera di minacce nel suo studio legale • Roma, i - facebook.com Vai su Facebook

La mamma di Elia chiama in causa i prof - Lo ha capito subito che quello che le dicevano non era vero e che qualcosa di brutto, era successo a suo figlio. Scrive corrierefiorentino.corriere.it

Elia Morandotti in campo il giorno dopo la morte della mamma: fa 57 punti - Invece lui ha scelto di esserci, di iniziare a convivere col dolore continuando a giocare a basket. Da repubblica.it

Elia Morandotti/ Il figlio di Ricky segna 57 punti il giorno dopo la morte della mamma - In un momento triste per la perdita della mamma, il 18enne cestista è andato in campo con la casacca del Santarcangelo. Riporta ilsussidiario.net