Lavoro con fiducia non con conflitto

2025-11-19 18:17:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: L’allenatore del Fenerbahce, Domenico Tedesco, ha criticato il suo predecessore Jose Mourinho sostenendo che non gli piace lavorare “con il conflitto”. Mourinho è stato esonerato ad agosto, alla seconda partita della nuova stagione della Super Lig, dopo poco più di un anno alla guida dei giganti di Istanbul. È riuscito a suscitare molte polemiche nei 14 mesi trascorsi al Fener, criticando spesso la qualità degli arbitri turchi, accusando le autorità di cospirare contro di lui, minacciato di azioni legali dai rivali del Galatasaray per presunte osservazioni razziste prima di pizzicare il naso dell’allenatore del Gala Okan Buruk dopo il derby di aprile. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Lavoro con fiducia, non con conflitto

#Ranger. Ottimo compagno di lavoro. Ringraziamo @brixiairrigation per la fiducia!!! #Ford #RangerTremor #ConquerGrey #BenvenutiABordo #LeAutoDeiNostriAmici #BrixiaIrrigation #RodengoSaiano #DoriciFord - facebook.com Vai su Facebook

Calciomercato Roma - Rinnovo Celik, club al lavoro: c'è fiducia #ASRoma #Calciomercato vocegiallorossa.it/primo-piano/ca… Vai su X

Lavoro: Manageritalia, “ricostruire la fiducia nel Paese è la sfida del nostro tempo” - All’assemblea nazionale di Manageritalia a Napoli emerge la fotografia di un’Italia segnata da un forte pessimismo, confermato dai dati Ipsos: il 74% dei cittadini ritiene che il Paese vada nella dire ... Segnala meridiananotizie.it

Donne e lavoro: fiducia in crescita, ma ci sono ancora pregiudizi come per l'AI - Uno studio di Capgemini rivela che stereotipi di genere ancora radicati continuano a influenzare il modo in cui vengono valutate le capacità di leadership, in particolare quelle tecniche legate a inte ... Secondo impresacity.it

Pace: Caritas italiana e Ufficio Cei problemi sociali e lavoro, “non rassegnarsi al cinismo delle armi e al fatalismo dei conflitti”. Appelli alle istituzioni, ai media e ... - Siamo chiamati a scegliere la pace ogni giorno, a svelare la verità, a stare nella complessità del conflitto e della realtà senza mai banalizzare”. agensir.it scrive