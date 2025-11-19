Lavori per l' Alta Velocità | treni fermi nel weekend tra Verona e Vicenza

La circolazione ferroviaria sarà interrotta fra le stazioni di Verona Porta Vescovo e Vicenza dalle ore 13.05 di sabato 22 novembre alle ore 05.05 di lunedì 24 novembre, per consentire lo svolgimento di importanti interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico connessi alla. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Lavori per l'Alta Velocità: treni fermi nel weekend tra Verona e Vicenza

