Lavori in via Argiro il primo isolato prende forma Il sindaco | Disagi per i cantieri ma Bari sarà più bella

Baritoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sopralluogo del sindaco, Vito Leccese, questa mattina in via Argiro, dove sono in corso i lavori per la riqualificazione della strada. Il primo cittadino ha voluto verificare di persona l'avanzamento degli interventi, il cui avvio è stato accompagnato anche da proteste e lamentele per i disagi. 🔗 Leggi su Baritoday.it

