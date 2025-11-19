Lavori in via Argiro il primo isolato prende forma Il sindaco | Disagi per i cantieri ma Bari sarà più bella
Sopralluogo del sindaco, Vito Leccese, questa mattina in via Argiro, dove sono in corso i lavori per la riqualificazione della strada. Il primo cittadino ha voluto verificare di persona l'avanzamento degli interventi, il cui avvio è stato accompagnato anche da proteste e lamentele per i disagi. 🔗 Leggi su Baritoday.it
BARI - Completati gli allestimenti in via Sparano e via Argiro, proseguono i lavori per il Natale con alberi luminosi fino a 10 metri e decorazioni in parchi e piazze dei cinque Municipi
"Francesca Ailien Argiro" - Results on X
Via Argiro, cambia il programma dei lavori: il primo isolato recintato fino a dicembre - Proseguono i lavori di riqualificazione di via Argiro tra l'esigenza di rispettare assolutamente il cronoprogramma
Bari, il cantiere di via Argiro prosegue anche a Natale. L'allarme dei commercianti: «Fatturati in calo» - Ha toccato svariati temi il confronto avvenuto ieri in Comune tra residenti ed esercenti di via Argiro con il sindaco
A Bari partiti lavori su via Argiro, cantiere fino a maggio - E' stato aperto stamattina il cantiere per la riqualificazione di via Argiro, nel centro di Bari, che interesserà anche gli isolati ad angolo con le traverse di via Putignani e via Calefati.