L’Autonomia che Meloni dona al Veneto ma rinnega in Campania vale 300 milioni per la Sanità

Sull’edizione di martedì di questo giornale abbiamo lungamente parlato delle mance che a ogni elezione, a partire da quella delle Marche di fine settembre, Giorgia Meloni ha preso l’abitudine di infilare. E questo anche a costo di promettere a una Regione quello che rinnega in un’altra. E così ieri, a poche ore dall’evento di chiusura della campagna elettorale del leghista Alberto Stefani, candidato presidente del centrodestra in Veneto, con i leader della coalizione (premier in testa), il ministro Roberto Calderoli e il governatore Luca Zaia hanno firmato la pre-intesa sull’Autonomia relativa a quattro materie. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

