L' auto finisce in mare | uomo si salva salendo sul tettuccio
Un uomo in piedi sul tetto della sua auto, mentre il veicolo affonda lentamente in mare. Sono le singolari immagini che arrivano da Bari, dove un 31enne è stato tratto in salvo dopo essere finito con la sua macchina nelle acque del porto.Bari, l'auto finisce in mare: si salva salendo sul. 🔗 Leggi su Today.it
Bari, auto finisce in mare: conducente in piedi sul tetto in attesa dei soccorsi. Il video - A causare l’incidente potrebbe essere stato il maltempo, con la pioggia battente che avrebbe ridotto la visibilità ... Come scrive quotidiano.net
CRONACA Bari, auto finisce in mare durante l’imbarco: uomo in salvo - Secondo le prime ricostruzioni, dopo aver superato i controlli di sicurezza il conducente avrebbe perso il controllo. Scrive statoquotidiano.it
Bari, uomo cade in mare con l’auto nel porto: salvato dalla Guardia costiera - Un uomo di 31 anni, cittadino albanese, è stato salvato martedì 18 nel porto di Bari dopo essere caduto in mare con la sua auto, mentre si stava dirigendo verso l’imbarco alla banchina 7. Si legge su trmtv.it