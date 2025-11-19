L' auto a guida autonoma di Unimore sfiora la vittoria in pista ad Abu Dhabi

Modenatoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Team Unimore Racing, con la propria macchina a guida autonoma, ha conquistato il prestigioso premio Fastest Lap, per il miglior tempo assoluto sul giro, nell’edizione 2025 dell’Abu Dhabi Autonomous Racing League (A2RL), una delle competizioni più prestigiose al mondo dedicate alla guida. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

