Laura Carla Pessina investita e uccisa a Roma da un suv condannato il conducente
Due anni e sei mesi di reclusione, pena sospesa, per omicidio stradale e revoca della patente di guida. Questa la condanna per l'automobilista (un 80enne originario della Liguria) che travolse sulle strisce Laura Carla Pessina, davanti al Teatro Marcello. La donna, parrucchiera 58enne di. 🔗 Leggi su Romatoday.it
