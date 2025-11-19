L' attrice romana Loredana Cannata arrestata in Vaticano | ha protestato contro la corrida

L'attrice romana Loredana Cannata è stata arrestata questa mattina in Vatiano. L'artista, 50 anni e attivista per i diritti per gli animali, è stata fermata durante l'udienza generale di Papa Leone XIV in Vaticano, dopo aver saltato la transenna indossando una maglietta con la scritta "La corrida. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - L'attrice romana Loredana Cannata arrestata in Vaticano: ha protestato contro la corrida

Scopri altri approfondimenti

#TANDEM : in diretta su RADIO TIME intervista a Sabina Guzzanti, comica, imitatrice e attrice romana, per presentare il suo nuovo spettacolo "Liberidì Liberidà", prodotto da Sava Produzioni Creative, con cui torna nei principali teatri italiani e arriva in Sicilia gr - facebook.com Vai su Facebook

L'attrice Loredana Cannata arrestata in Vaticano: ha saltato le transenne per protestare contro la corrida - Attivista dell'organizzazione internazionale Peta, ha issato un cartello chiedendo a Papa Leone di prendere le distanze da una pratica crudele che in molti Paesi è spesso accompagnata dalla benedizion ... corriere.it scrive

Loredana Cannata ancora in ospedale dopo Isola: “Tac alle coronarie”/ E svela il brutto incidente all’occhio - Loredana Cannata è ancora in ospedale dopo l'Isola dei Famosi 2025: l'attrice si è sottoposta ad altri accertamenti e racconta di un incidente all'occhio L’Isola dei Famosi è un’avventura sì ... Secondo ilsussidiario.net

Loredana Cannata ricoverata dopo l'Isola dei Famosi: «Conseguenze fisiche e psicologiche dell'incidente sott'acqua» - Dopo Mario Adinolfi, anche Loredana Cannata ha postato una foto dall'ospedale. leggo.it scrive