L’attentato alle ferrovie polacche fatto dall’intelligence russa

Open.online | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attentato alle ferrovie polacche è stato eseguito da due cittadini ucraini che avevano collaborato con l’ intelligence russa e per questo erano fuggiti in Bielorussia. Lo ha fatto sapere il primo ministro Donald Tusk. L’esplosione si è verificata sulla linea Varsavia-Lublino, che collega la capitale polacca al confine con l’ Ucraina. Ed è stata preceduta da un’ondata di incendi dolosi, sabotaggi e attacchi informatici. Verificatisi in Polonia come in altri paesi europei. L’attentato alle ferrovie polacche. Varsavia si sente sotto il mirino di Mosca da quando la Polonia è diventata uno degli snodi degli aiuti a Kiev. 🔗 Leggi su Open.online

