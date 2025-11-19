Lastre di eternit abbandonate sul fiume Ufente | nuovo allarme ambientale a Pontinia

Pontinia, 19 novembre 2025 – Nella giornata di ieri, 18 novembre 2025, le guardie ittiche FIPSAS, durante una regolare attività di vigilanza e perlustrazione lungo il corso del fiume Ufente, nel territorio del Comune di Pontinia, hanno rinvenuto diverse lastre di eternit abbandonate sulle sponde del fiume. A seguito della scoperta, le guardie ittiche hanno immediatamente informa to l’ONA – Osservatorio Nazionale Amianto, attivando il protocollo previsto per la gestione dei materiali contenenti amianto e segnalando la situazione agli organi competenti, affinché possano procedere con gli interventi necessari di messa in sicurezza, analisi e bonifica. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it