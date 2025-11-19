C’è un convitato di pietra che attraversa le Regionali in Veneto e Campania più di candidati e comizi: è l’astensionismo. Da anni è il vero vincitore delle urne italiane, il fattore che misura la distanza crescente tra politica e cittadini. Ma questa volta la sua ombra pesa di più, perché le due regioni simbolo del . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - L’astensione è l’ombra sul Veneto e sulla dura sfida in Campania tra Cirielli e Fico