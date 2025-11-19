Last Swim | un intenso coming-of-age tra speranze e paure – Recensione

È estate a Londra, ma per la protagonista di Last Swim non sarà come gli altri anni. Ziba Soofi, brillante studentessa britannico-iraniana appassionata di astrofisica, sta aspettando sì il giorno dove usciranno i risultati degli A-level, quel rito di passaggio fondamentale per ogni adolescente inglese che apre le porte dell’università e, di conseguenza, dell’età adulta, ma non solo. I voti sono eccellenti, al punto da garantirle un posto all’ University College, ma dietro quella giornata all’insegna del divertimento, meticolosamente organizzata da tempo insieme agli amici di una vita Tara, Merf e Shea, sta nascondendo un segreto a tutti. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Last Swim: un intenso coming-of-age tra speranze e paure – Recensione

Altre letture consigliate

La giovane Ziba vive il suo ultimo giorno di libertà, ”l’ultimo tuffo” nell’adolescenza mentre dentro di lei si agita un segreto che la costringe a confrontarsi con la paura del futuro. Il film “Last swim”, esordio del regista Sasha Nathwani, è in esclusiva su RaiPlay - facebook.com Vai su Facebook

Last Swim: su RaiPlay il film d’esordio di Sasha Nathwani che ha conquistato pubblico e critica a Berlino - Dal 15 novembre su RaiPlay arriva il film Night Swim, esordio di Sasha Nathwani presentato alla Berlinale, che ha conquistato pubblico e critica per la sensibilità con cui ritrae l’adolescenza contemp ... Segnala comingsoon.it

Last Swim, su RayPlay l'ultimo giorno da adolescente di Ziba: quando esce in streaming - Un esordio cinematografico che ha brillato nella sezione Generation 14plus della 74ª edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino. Da today.it

LA TRAMA DI LAST SWIM - Last Swim, scheda del film di Sasha Nathwani, con Deba Hekmat, Lydia Fleming e Denzel Baidoo, leggi la trama e la recensione, guarda il trailer, ecco quando, come e dove vedere il Film al Cinema, in T ... Come scrive comingsoon.it