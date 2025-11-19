L’Associazione L’Aquilone porta in scena Racconto di un Matrimonio
L’Associazione L’Aquilone torna sul palcoscenico con “Racconto di un Matrimonio”, atto unico diretto da Salvatore Sgambati. La rappresentazione guida il pubblico attraverso le tre fasi fondamentali della vita di una coppia, tra desideri condivisi, memorie che riaffiorano e il confronto con una. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
