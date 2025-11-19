Lasciamo il mondo insieme l’ultima lettera delle gemelle Kessler | la sepoltura in due l’eredità in beneficenza e l’abbonamento disdetto

Nella loro casa funzionava tutto a multipli di due: due erano le porte di ingresso, due i bagni, due le stanze da letto e due le cucine. Quando non erano multiplibe, era perché erano in comune: la palestra così come la stessa villa sdoppiata, in cui gli appartamenti erano divisi da una semplice porta scorrevole. Gemelle fino alla fine, Alice e Ellen Kessler, anzi oltre la fine: « Siamo venute al mondo insieme e lo lasceremo insieme. Non siate tristi, ci rivedremo al settimo cielo », hanno scritto nei due biglietti d’addio autografi che hanno inviato a due care amiche. Un ultimo saluto dopo che, nelle ultime ore, avevano sistemato i loro affari fino all’ultimo centesimo regalando la loro eredità in beneficenza. 🔗 Leggi su Open.online