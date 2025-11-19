L’ascensore sociale si è fermato perché tanti non vogliono più salirci

Laverita.info | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riparte l’allarme sulle difficoltà di migliorare la propria condizione. Eppure il dato rivela una tendenza positiva: il superamento dell’ossessione della carriera, dei soldi e della superiorità, specie tra le nuove generazioni. 🔗 Leggi su Laverita.info

