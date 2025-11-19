L’ascensore sociale si è fermato perché tanti non vogliono più salirci
Riparte l’allarme sulle difficoltà di migliorare la propria condizione. Eppure il dato rivela una tendenza positiva: il superamento dell’ossessione della carriera, dei soldi e della superiorità, specie tra le nuove generazioni. 🔗 Leggi su Laverita.info
News recenti che potrebbero piacerti
va bene, ma se uno ha figli e si sacrifica di più e vuol comprare la seconda anziché il pellicciotto al cane o la vacanza super costosa, ha anche diritto di scegliere su cosa investire senza essere super tassato? Insomma, lo vogliamo questo ascensore sociale? Vai su X
“In Italia si è ridotta la mobilità sociale” L’intervista all’economista Tito Boeri - facebook.com Vai su Facebook