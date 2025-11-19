L’Arte di Accogliere Bordignon Forum Famiglie | L’accoglienza è la via che unisce e rafforza la nostra società
Si è conclusa la tappa milanese del percorso nazionale “L’Arte di Accogliere”, promossa dal Forum delle Associazioni Familiari nell’ambito della Biennale dell’Accoglienza. L’evento ha rappresentato un importante momento di riflessione e confronto sul valore dell’accoglienza come fondamento della con. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
L’arte dell’accoglienza è la nostra firma. Ogni evento inizia con un sorriso e si costruisce attorno alle persone. L’eleganza non è solo nei dettagli o negli allestimenti, ma nel modo in cui facciamo sentire ogni ospite a casa. Perché accogliere, per noi, è un’a - facebook.com Vai su Facebook
Meeting di Rimini: Bordignon (Forum), “la famiglia è un investimento sociale fondamentale” - “Accogliamo con grande favore le parole del presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Meeting di Rimini sul rilancio della natalità e delle politiche familiari. Secondo agensir.it
Patti prematrimoniali: Bordignon (Forum), “il matrimonio non è stipulato per ricevere beni o servizi, ma per offrirli. Introdurre logiche contrattuali preventive ne altera ... - “La recente pronuncia della Corte di Cassazione, favorevole a un’apertura verso i patti prematrimoniali, segna un possibile cambio di rotta nella disciplina dei rapporti familiari. Si legge su agensir.it
Meeting Rimini. Bordignon (Forum Associazioni Familiari): “La famiglia è un investimento sociale fondamentale” - “Accogliamo con grande favore le parole del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Meeting di Rimini sul rilancio della natalità e delle politiche familiari. Si legge su affaritaliani.it