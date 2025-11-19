Lario Wine Fest 2025
Il vino lariano ha una nuova casa e un nuovo palcoscenico. Domenica 23 novembre Lecco ospiterà la prima edizione del Lario Wine Fest, l'evento che celebra i quindici anni del Consorzio Terre Lariane IGT e segna l'evoluzione di un percorso fatto di crescita, qualità e valorizzazione del territorio. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Approfondisci con queste news
Il Consorzio Terre Lariane IGT festeggia i suoi primi quindici anni con un nuovo traguardo: la nascita del Lario Wine Fest, un evento dedicato al vino, al territorio e alle persone che lo rendono unico info : https://tinyurl.com/4sm9f6p4 - facebook.com Vai su Facebook
Lario Wine Fest 2025 - Doppio turno di degustazioni, produttori locali e le eccellenze delle Identità Lariane nel cuore della citt ... Riporta leccotoday.it