Lario Wine Fest 2025

Leccotoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il vino lariano ha una nuova casa e un nuovo palcoscenico. Domenica 23 novembre Lecco ospiterà la prima edizione del Lario Wine Fest, l'evento che celebra i quindici anni del Consorzio Terre Lariane IGT e segna l'evoluzione di un percorso fatto di crescita, qualità e valorizzazione del territorio. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Lario Wine Fest 2025 - Doppio turno di degustazioni, produttori locali e le eccellenze delle Identità Lariane nel cuore della citt ... Riporta leccotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Lario Wine Fest 2025