Lario Wine Fest 2025

Il vino lariano ha una nuova casa e un nuovo palcoscenico. Domenica 23 novembre Lecco ospiterà la prima edizione del Lario Wine Fest, l'evento che celebra i quindici anni del Consorzio Terre Lariane IGT e segna l'evoluzione di un percorso fatto di crescita, qualità e valorizzazione del territorio. 🔗 Leggi su Leccotoday.it