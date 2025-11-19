L’après-Ski alla milanese

Milano ama i suoi riti stagionali, soprattutto quando sanno reinventare la città senza tradirne l’essenza. È il caso del Winter Garden che, dal 6 novembre e per tutto l’inverno, avvolge The ORGANICS SkyGarden al tredicesimo piano dell’Hyatt Centric Milan Centrale in un abbraccio caldo e sorprendente. Una trasformazione che non è semplice scenografia, ma una dichiarazione di stile: portare la montagna in quota urbana, senza perdere l’eleganza metropolitana che definisce Porta Nuova. Qui, tra legno naturale, dettagli nordici e sci vintage sospesi come memorie d’inverni lontani, la terrazza diventa uno chalet contemporaneo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

