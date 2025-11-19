L' appello di Pizzaballa | Su violenze Cisgiordania non si può più tacere

"La situazione nei Territori si sta aggravando ogni giorno, sempre di più". Così il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei latini, intervistato dai media vaticani in merito alla situazione in Cisgiordania da dove arrivano notizie di continue violenze dei coloni. Pizzaballa parla di un "senso di impotenza" che "aumenta ancora di più su tutti il peso di questa situazione, perché sembra veramente che non ci sia nessuno a cui appellarsi, a cui chiedere giustizia". La preoccupazione "è che questa situazione continui e si aggravi". Cosa può fare la comunità internazionale? "Deve parlare! Come si è parlato molto di Gaza, giustamente, e adesso ahimè se ne parla di meno, bisogna parlare anche di quella situazione dei Territori. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - L'appello di Pizzaballa: "Su violenze Cisgiordania non si può più tacere"

