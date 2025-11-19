L' appello di Coldiretti ai candidati presidenti | La Regione rimetta l' agricoltura al centro

Baritoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Dalla platea degli agricoltori di Coldiretti Puglia arriva un messaggio che non lascia spazio ai fraintendimenti, con il voto alle porte, chi guiderà la Regione nei prossimi 5 anni dovrà mettere agricoltura, gestione idrica e semplificazione in cima all’agenda”. Ad affermarlo è l'associazione di. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

"Rimettere l’Agricoltura al centro". Appello di Coldiretti per le Regionali - Di fronte alla ’tempesta perfetta’, appello di Coldiretti ai candidati senesi al Consiglio regionale: "Rimettere l’Agricoltura al centro". Secondo lanazione.it

Appello ai candidati per l’agricoltura - Questo lo spirito con cui Coldiretti Marche ha organizzato ieri l’incontro con i due candidati alla presidenza della Regione Marche, Francesco Acquaroli e ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

appello coldiretti candidati presidentiCandidati a confronto con Coldiretti - Coldiretti Rovigo chiama a raccolta la politica “per un confronto aperto sul futuro dell’agricoltura e del territorio” incontrando i soci lunedì 17 novembre dalle 17 all’auditorium del liceo ... polesine24.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Appello Coldiretti Candidati Presidenti