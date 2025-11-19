L' appello della Tavola lecchese per la pace ai nostri parlamentari | No al riarmo

Un appello forte da inviare ai parlamentari lecchesi: “No alle spese militari, sì a un maggiore impegno sociale”. Lunedì 17 novembre, al Centro Sociale ‘S. Pertini’ di Via dell’Eremo a Lecco, si è tenuto un incontro pubblico per informare i cittadini sulle proposte di aumentare le spese militari. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

