Tempo di lettura: 2 minuti Dalle 8:30 di questa mattina, nell' Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, l'équipe chirurgica dell'Unità operativa di Oculistica, diretta da Valerio Piccirillo, è impegnata in sala operatoria per la quarta edizione del Masterclass in Chirurgia Vitreoretinica. Undici gli interventi chirurgici di alta complessità in programma, tra mattina e pomeriggio, con la finalità di formare sul campo un gruppo di giovani oculisti del territorio, che stanno partecipando da osservatori per approfondire dal vivo, in diretta, l'impiego delle metodiche mininvasive e delle tecnologie di ultima generazione nella chirurgia vitreoretinica e nella chirurgia ricostruttiva del segmento anteriore dell'occhio, settori in cui l'Oculistica dell' AORN di Caserta vanta una comprovata esperienza.

L'AO di Caserta fa scuola: la Chirurgia Vitreoretinica protagonista di un masterclass