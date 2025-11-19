L' annuncio tanto atteso è arrivato | il Ministero sblocca i voucher per l' aggiornamento degli insegnanti Tutti i dettagli sui beneficiari e sulla data di gennaio per l' accredito dei nuovi fondi

P er settimane, il mondo della scuola è rimasto sospeso in una sorta di limbo burocratico. Migliaia di insegnanti si sono ritrovati nella posizione paradossale di essere costretti ad anticipare di tasca propria l’acquisto di libri, strumenti tecnologici e l’iscrizione a master, mentre il bonus annuale che dovrebbe sostenere questo aggiornamento, la Carta docente, restava un miraggio bloccato da cavilli amministrativi. Questa impasse, aveva generato un grande malcontento e diverse proteste. Che non sono, per una volta, rimaste inascoltate. A sorpresa, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha rotto gli indugi, anticipando l’apertura della piattaforma per l’attivazione della Carta del Docente. 🔗 Leggi su Iodonna.it

