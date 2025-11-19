L’annuncio shock di Ariana Grande | Smetto con la musica voglio seguire cosa è migliore per la mia anima

Tpi.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ariana Grande dice addio al mondo della musica: la cantante, infatti, ha annunciato il suo ritiro dalle scene musicali, almeno momentaneamente, per dedicarsi alla recitazione. L’artista, che nel 2026 sarà in tour con Eternal Sunshine, ha dichiarato che quello sarà l’ultimo momento in cui le fan potranno cantare con lei le sue canzoni: “Sarà bellissimo, sono molto grata. Penso sia proprio per questo che lo sto facendo: un ultimo grande momento”. Ariana Grande ha infatti deciso di dedicarsi alla recitazione. Protagonista di Wicked, e del suo sequel Wicked: For Good, l’interprete ha già due ruoli di rilievo assegnati: uno nella serie American Horror Story e l’altro nel nuovo film di Ben Stiller, Focker-in-law. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - L’annuncio shock di Ariana Grande: “Smetto con la musica, voglio seguire cosa è migliore per la mia anima”

