L’annuncio shock di Ariana Grande | Smetto con la musica voglio seguire cosa è migliore per la mia anima
Ariana Grande dice addio al mondo della musica: la cantante, infatti, ha annunciato il suo ritiro dalle scene musicali, almeno momentaneamente, per dedicarsi alla recitazione. L’artista, che nel 2026 sarà in tour con Eternal Sunshine, ha dichiarato che quello sarà l’ultimo momento in cui le fan potranno cantare con lei le sue canzoni: “Sarà bellissimo, sono molto grata. Penso sia proprio per questo che lo sto facendo: un ultimo grande momento”. Ariana Grande ha infatti deciso di dedicarsi alla recitazione. Protagonista di Wicked, e del suo sequel Wicked: For Good, l’interprete ha già due ruoli di rilievo assegnati: uno nella serie American Horror Story e l’altro nel nuovo film di Ben Stiller, Focker-in-law. 🔗 Leggi su Tpi.it
Leggi anche questi approfondimenti
JUVE, ALTRA STANGATA Annuncio shock https://bit.ly/43SqCcZ - facebook.com Vai su Facebook
“Monolocale” di 10 metri a 490 euro: ennesimo annuncio shock a Bologna | FOTO Vai su X
L’annuncio shock di Ariana Grande: “Smetto con la musica, voglio seguire cosa è migliore per la mia anima” - Ariana Grande dice addio al mondo della musica: la cantante, infatti, ha annunciato il suo ritiro dalle scene musicali, almeno momentaneamente, per dedicarsi alla recitazione. Riporta tpi.it
Ariana Grande sotto shock/ Minacciata da uno stalker con un coltello sotto casa - Ariana Grande ha vissuto momenti di grande shock quando un uomo si è presentato sotto casa sua, lo scorso 9 settembre, con un coltello da caccia. Come scrive ilsussidiario.net
Ariana Grande, condannato al carcere l’uomo che l’aveva assalita sul red carpet - Ariana Grande, la sentenza arriva dopo l’episodio che aveva turbato la popstar durante la première di "Wicked - Come scrive msn.com