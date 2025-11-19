Lancia dalla sede di Peugeot Sport ufficializza il ritorno in Wrc Rally2

A oltre trent'anni dall'ultima presenza in gara di una Delta Integrale ufficiale, Lancia torna nel Mondiale Rally (anche se non in Rally1 ma in Rally2). Dal 2026 il marchio più vincente della specialità sarà al via del Wrc-2 con la nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale, che debutterà a gennaio al Rallye di Monte-Carlo. I nomi dei piloti saranno svelati entro Natale, ma il quadro sportivo è già definito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lancia (dalla sede di Peugeot Sport) ufficializza il ritorno in Wrc Rally2

Satory, sede di Stellantis Motorsport, ecco la neonata Rally2 Lancia. Tutte le altre info e schede tecniche sono disponibili sul nostro sito - facebook.com Vai su Facebook

Lancia, parla il nuovo CEO: "Il progetto rally mi piace molto. Ecco su cosa dobbiamo lavorare" - Laura Zerbi, nominata da poco nuovo CEO Lancia, ha affermato di sostenere il progetto rally della Casa italiana perché è intelligente e parla ai giovani. Lo riporta msn.com

Lancia torna nei Rally: la Ypsilon Rally2 HF Integrale è nata per vincere - Riprende vita il programma di Lancia nel mondiale Rally con una vettura a trazione integrale, la Ypsilon Rally2 HF, pensata e costruita per riportare a casa il titolo iridato ... sportmediaset.mediaset.it scrive

Lancia presenta i suoi programmi sportivi 2026: WRC2, ERC e CIAR - Sarà presente nel WRC2 con la Ypsilon Rally2, così come nei campionati nazionali rally di riferimento, tra cui il CIAR. msn.com scrive