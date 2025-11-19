L’amarcord dello Zucchi | Le ragazze in grembiule e l’unico sciopero nel ’70

“Storie di un prima, da un dopo“. È il titolo del libro che verrà presentato sabato 22, alle 17, al liceo classico Zucchi, rievocando immagini e ricordi degli studenti della sezione C, del quinquennio 1965-1970. "L’idea è venuta durante un ritrovo di classe – spiega Tiziano Garbo, uno degli autori – raccogliendo le testimonianze di 21 dei 35 studenti della classe". Ricordano il tempo in cui le ragazze erano obbligate a indossare il grembiuile nero, così come le insegnanti, e i bidelli alla ricreazione vendevano i panini al salame. Ne esce un amarcord sincero e spontaneo di 180 pagine, che lungi dal voler essere un’analisi storica corposa, diventa comunque la fotografia di un’epoca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

