L’alt dei carabinieri e la fuga nei boschi Rintracciati col visore notturno erano armati e pericolosi

Monterchi, 19 novembre 2025 – In fuga a piedi per le campagne tra la Toscana e l'Umbria, armati e pericolosi. I due uomini, entrambi originari della provincia di Foggia, sono stati catturati dopo un inseguimento da film, grazie anche al supporto di un elicottero e di visori notturni. Il fatto è accaduto ad Arezzo durante un normale controllo dei carabinieri nei pressi di un'area di servizio a Monterchi. Rapina violenta, indagini in corso. Caccia a due uomini misteriosi I due uomini, alla vista dei militari, hanno abbandonato l'auto e sono fuggiti a piedi nei boschi. L'intervento coordinato dei carabinieri di Sansepolcro, dei Nuclei Forestali del Gruppo di Arezzo e dell'elicottero del 4o Nucleo Elicotteristi di Pisa ha permesso di rintracciare il primo uomo, 43enne, subito bloccato e trovato in possesso di una pistola funzionante con matricola alterata, 12 proiettili, maschere in gomma, guanti, cappellini, passamontagna e un secchio con chiodi a tre punte, strumenti spesso usati per ostacolare gli inseguimenti delle forze dell'ordine.

