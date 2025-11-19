L’albero crollato era stato controllato

Il cipresso schiantatosi a terra nella prima mattina di lunedì ha provocato tanta paura. Solo per caso i danni sono stati limitati e esclusivamente materiali, visto che si è abbattuto in via Giusti, nel tratto dopo il sovrappasso verso il centro di Calenzano, una strada ad alta percorrenza e in un orario di punta. Erano appena passate le 8. È stata colpita una sola auto che stava percorrere il tratto proprio in quel momento: la donna al volante non è rimasta ferita; la macchina ha subito numerosi danni. In un lavoro congiunto tra polizia locale e due squadre Vab, l’albero è stato tagliato presto rimosso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

