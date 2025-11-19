Ladro si butta dalla finestra dopo essere stato scoperto dal proprietario di casa | finisce in ospedale
Prima il furto, poi la fuga (gettandosi nel vuoto) e la corsa al pronto soccorso. Questo perché quando ha capito di essere stato scoperto dal padrone della casa in cui si era intrufolato si é buttato dalla finestra. Per lui, comunque, sono scattate le manette.Un uomo di 52 anni, cittadino cileno. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
