Ladri scatenati sesto furto in tre mesi all’Expert City
Camaiore (Lucca), 19 novembre 2025 – La città ancora scenario di furti e scassi: i malviventi rubano al Centro Risparmio e tentano di entrare alla Conad nel centro storico. Telefoni trovati nascosti in un camper, tablet e molto altro: i titolari dello store di via Roma sono letteralmente disperati. “Sei irruzioni in tre mesi – dicono esasperati – non ce la facciamo proprio più”. Sgomento, paura e sfiducia e soprattutto decine di migliaia di euro in pochi mesi: porte rotte, casse scassate, merce rubata. Luca e Simona Francesconi, titolari dell’ Expert City di via Roma, noto con lo storico nome di Centro Risparmio Francesconi, sono affranti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
Ladri scatenati. In alcuni casi si tratta del terzo furto subito in poco tempo - facebook.com Vai su Facebook
Porto Torres, ladri scatenati: decine di auto forzate, rubati soldi e carte di credito Vai su X
Ladri scatenati prendono di mira auto, bici e case: «Non aprite a nessuno» - Si susseguono i furti in casa, ma anche quelli all'interno delle auto in sosta, in queste giornate autunnali in cui i cittadini sempre più spesso segnalano e ... Segnala ilgazzettino.it
Raffica di furti nelle case, Campocavallo nel mirino: ladri scatenati, paura fra i residenti - Periodo caldo per i topi d’appartamento, con il tam tam che corre sui social visti i tentati furti o alcuni tipi loschi che si sono aggirati per le ... Scrive corriereadriatico.it
Perugia, ladri scatenati: furti a Montebello e reti tagliate a Prepo. «Attenti a quelle auto» - Paura in città per nuovi assalti dei ladri alle case, con due furti segnalati domenica all’ora di cena tra Montebello e via Tuderte. Si legge su ilmessaggero.it