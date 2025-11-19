Ladri scatenati sesto furto in tre mesi all’Expert City

Camaiore (Lucca), 19 novembre 2025 – La città ancora scenario di furti e scassi: i malviventi rubano al Centro Risparmio e tentano di entrare alla Conad nel centro storico. Telefoni trovati nascosti in un camper, tablet e molto altro: i titolari dello store di via Roma sono letteralmente disperati. “Sei irruzioni in tre mesi – dicono esasperati – non ce la facciamo proprio più”. Sgomento, paura e sfiducia e soprattutto decine di migliaia di euro in pochi mesi: porte rotte, casse scassate, merce rubata. Luca e Simona Francesconi, titolari dell’ Expert City di via Roma, noto con lo storico nome di Centro Risparmio Francesconi, sono affranti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

