Ladri per la prossima volta che venite per favore lasciate la casa pulita Ho il disturbo ossessivo compulsivo | Alisha Lehman commenta il furto in casa sui social
Un furto in casa è uno degli eventi più spiacevoli da subire, spesso perché chi viola le mura domestiche altrui si ritrova a ravanare tra effetti personali, vestiti, foto, ricordi. Oltre al danno economico del bottino sequestrato, il danno morale è ben maggiore, ma c’è chi riesce a superare il trauma con della sana ironia. Lo ha fatto Alisha Lehman, calciatrice svizzera di 26 anni che gioca per il Como, ex Juventus, considerata uno dei maggiori talenti del calcio femminile. Lehman ha infatti postato su Instagram un video per far vedere ai suoi 16 milioni di follower ciò che era accaduto nella sua abitazione di Moltrasio, proprio sul lago di Como. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Ancora sui rifiuti. Fino a quando un carissimo amico non mi ha informato, avevo sempre pensato che con la riapertura della discarica di Ca’ dei Ladri, oramai prossima, sarebbe stata riattivata anche l’Isola Ecologica cioè il punto dove consegnare tutti i rifiuti in - facebook.com Vai su Facebook
Rieti, entrano in un terreno per rubare: ladri messi in fuga dai proprietari - Casa di campagna isolata di nuovo nel mirino dei ladri, questa volta messi in fuga dai proprietari. Da ilmessaggero.it
Ladri a PizzAut, il ristorante dei ragazzi con autismo. Acampora: “Non lasciateci soli, venite qui a mangiare” - La porta a vetri sul retro rotta, e il fondo cassa svuotato, portate via anche le mance dei ragazzi e delle ragazze che vi lavorano: è questa l'amara scoperta fatta dai gestori di PizzAut oggi, quando ... Si legge su disabili.com
Ladri in casa per la quarta volta: spariti gioielli d'oro. La vittima: «Ero alla processione con la mia compagna». Rubate anche due auto in zona - Ieri l'abitazione di via Borgo Schiavoi al piano terra presentava ancora una doppia finestra tappata alla buona con del cartone: «Sì, i ladri sono penetrati spaccando il telaio e il vetro - Come scrive ilgazzettino.it