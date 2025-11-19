Ladri per la prossima volta che venite per favore lasciate la casa pulita Ho il disturbo ossessivo compulsivo | Alisha Lehman commenta il furto in casa sui social

Un furto in casa è uno degli eventi più spiacevoli da subire, spesso perché chi viola le mura domestiche altrui si ritrova a ravanare tra effetti personali, vestiti, foto, ricordi. Oltre al danno economico del bottino sequestrato, il danno morale è ben maggiore, ma c’è chi riesce a superare il trauma con della sana ironia. Lo ha fatto Alisha Lehman, calciatrice svizzera di 26 anni che gioca per il Como, ex Juventus, considerata uno dei maggiori talenti del calcio femminile. Lehman ha infatti postato su Instagram un video per far vedere ai suoi 16 milioni di follower ciò che era accaduto nella sua abitazione di Moltrasio, proprio sul lago di Como. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

