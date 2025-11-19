Ladri in casa della contessa Luisa Gregorj | il tentativo di furto durante il funerale
VILLORBA (TREVISO) - Ladri senza scrupoli quelli che, dopo la morte della contessa Luisa Gregorj, conosciutissima insegnante di lettere, artista e scrittrice, hanno tentato di introdursi. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
