Si sono svolti ieri pomeriggio nella chiesa di Sant’Alessandro i funerali dell’ex sindaco di Pieve, Umberto Franco. La chiesa era gremita con ex amministratori e dipendenti comunali, oltre a tanti cittadini. Presenti il sindaco di Pieve Emanuele, Pierluigi Costanzo, che proprio nel 1994 quando Uberto Franco indossò la fascia tricolore venne eletto consigliere comunale. Franco è stato sindaco di Pieve Emanuele nel post Tangentopoli dal 1994 al 1998. Da lui è partita la rinascita del Comune, uscito devastato dopo gli arresti dei precedenti amministratori comunali. "Furono 4 anni difficili in cui venne ripristinata la legalità a Pieve e iniziò una fase importantissima di ricostruzione degli uffici comunali e del paese – così ricorda il sindaco Costanzo –, Umberto Franco ha gestito un momento delicato della storia pievese di cui con orgoglio ho fatto parte insieme a tanti altri amici che ancora oggi mi accompagnano nella mia esperienza da sindaco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’addio all’ex sindaco Umberto Franco: "Uomo forte e mite"