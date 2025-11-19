L’addio ad Alvi Nobile oggi l’ultimo saluto

Nel primo pomeriggio di oggi si terranno i funerali di Alvi Nobile, il musicista venuto a mancare lunedì all’età di 78 anni. Alle 14 la salma sarà portata dall’ospedale Ginesio Marconi al cimitero di Cesenatico per l’ultimo viaggio terreno. Se ne va uno dei personaggi che negli anni Sessanta fece parte di quella generazione di artisti che rappresentò un’epoca in riviera e non soltanto. Alvi, nome di battesimo Alvaro, era friulano d’origine (era nato a San Giorgio di Nogaro in provincia di Udine), si trasferì a Cesenatico nel 1973, dove come si suol dire "ha messo su famiglia" e riuscì a trasmettere la passione per la musica ai figli Fabio e Luca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’addio ad Alvi Nobile, oggi l’ultimo saluto

