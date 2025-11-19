Lacrime e strazio la figlia dell' avvocato morto in bici alla Favorita | Papà dovevamo ballare insieme ai miei 18 anni
"Sei stato il padre migliore che mi potesse mai capitare, mi hai insegnato a stare al mondo. Il mio cuore ha smesso di battere quando è arrivata quella chiamata dai carabinieri". È lo struggente post di Giulia, la figlia dell'avvocato Alessandro Finazzo, morto domenica scorsa a causa di un malore. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Lo strazio della famiglia di Sharon Verzeni a tratti in lacrime davanti alla Corte d’Assise, la «paranoia» e le «situazioni» raccontate da Moussa Sangare, che ha di nuovo negato di aver ucciso «la ragazza», come la chiama, dopo le tre confessioni ai carabinieri - facebook.com Vai su Facebook
Lacrime e strazio, la figlia dell’avvocato morto in bici alla Favorita: “Papà, dovevamo ballare insieme ai miei 18 anni” - “Sei stato il padre migliore che mi potesse mai capitare, mi hai insegnato a stare al mondo. Segnala mondopalermo.it
Sharon Verzeni, lo strazio della famiglia in aula. La mamma: «Non vedeva mai il male». Sangare nega: «Il suo Dna sulla mia bici? Non me lo spiego» - Il fidanzato: «Volevamo sposarci e avere figli, se l'avessimo fatto prima quella sera non sarebbe uscita». Da bergamo.corriere.it
Sharon Verzeni, Sangare nega. Ma il pm: «Nella confessione dettagli che sapeva solo l’assassino» - I familiari hanno parlato prima dell’esame dell’imputato, che già alle precedenti udienze aveva negato. Si legge su msn.com