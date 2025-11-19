L’acqua tra sfida e risorsa | a Torino tre Accademie unite per il futuro del pianeta
Mercoledì 3 dicembre, alle ore 17, la storica Sala Mappamondi dell’Accademia delle Scienze di Torino (via Accademia delle Scienze 6) ospiterà una seduta congiunta che riunisce tre istituzioni di eccellenza: l’Accademia delle Scienze, l’Accademia di Agricoltura e l’Accademia di Medicina.Al centro dell’incontro uno dei temi più urgenti e trasversali del nostro tempo: l’acqua, risorsa essenziale . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
