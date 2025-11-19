Un graffito per i ragazzi del Girasondo. L’installazione ‘Universi in puzzle’ è il risultato di un laboratorio creativo a cura dell’artista Hello Marte, frequentato dagli ospiti del centro diurno di Porretta Terme. L’incontro con il writer di fama internazionale ha permesso di sviluppare un percorso di arte partecipata, in cui ognuno ha contribuito in modo personale ad un’opera collettiva. Hello Marte, all’anagrafe Marcello Roveda, è nato a Milano, ha realizzato opere in 44 Paesi e, durante la propria carriera, ha disegnato per Moschino, Bocconi, Pandora e Google. Inizialmente l’artista ha condiviso coi partecipanti il concept stesso del murale: un grande puzzle che emerge da un libro e si trasforma nell’universo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Laboratorio creativo con il writer Hello Marte