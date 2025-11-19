L' abete di piazza Duomo a Milano? È trentino

Trentotoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’albero che illuminerà il Natale di Milano? È trentino. È partito dalla Val di Sole, più precisamente da Dimaro, l’abete destinato a essere posto al centro di piazza Duomo. Un’occasione accolta con entusiasmo dalla comunità solandra e dal sindaco Marco Panciera, con l’albero che ha lasciato i. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

