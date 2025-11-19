La vittoria della Scozia stravolge i playoff | ecco chi può trovare l’Italia

Gli scenari cambiano dopo il 4-2 di Hampden Park: Danimarca in fascia 1, Polonia insidia in finale. La notte che riporta la Scozia al Mondiale dopo 26 anni riscrive anche il percorso dell’Italia nei playoff. Il clamoroso 4-2 di Hampden Park contro la Danimarca, firmato al 98’ da una prodezza da centrocampo di McLean, cambia infatti l’intera geografia delle fasce. La Danimarca, battuta e retrocessa al secondo posto del gruppo C, dovrà passare dagli spareggi ma — per effetto del ranking — verrà inserita in fascia 1, evitando così un possibile incrocio con gli Azzurri di Gattuso in semifinale. La Polonia, invece, scivola in fascia 2: uno scenario tutt’altro che rassicurante in caso di finale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

