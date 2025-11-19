La via di Monza dove il cemento verrà sostituito dagli alberi

Via il cemento e spazio agli alberi. Succede a Monza dove, in occasione della Giornata nazionale dell’albero, il Comune e Legambiente promuovono un intervento di deimpermeabilizzazione urbana e piantumazione.L’area prescelta è quella di via Molise, dove verranno rimossi circa 200 metri quadrati. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

