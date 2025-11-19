La via di Monza dove il cemento verrà sostituito dagli alberi

Via il cemento e spazio agli alberi. Succede a Monza dove, in occasione della Giornata nazionale dell’albero, il Comune e Legambiente promuovono un intervento di deimpermeabilizzazione urbana e piantumazione.L’area prescelta è quella di via Molise, dove verranno rimossi circa 200 metri quadrati. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Scopri altri approfondimenti

Vini francesi e italiani, bianchi, rossi, rosè o bollicine.. Abbiamo la risposta per ogni budget! . Ci trovi in Via Monza 54, Brugherio MB Dal martedì alla domenica! . #enoteca #champagneria #champagnebar #labarriquebrugherio #brugherio #vino #wine - facebook.com Vai su Facebook

Monza: al via la manutenzione straordinaria dell’Infopoint davanti alla stazione - È chiuso da quasi quattro anni e il suo recupero era stato annunciato nell’autunno 2024 in consiglio comunale. Come scrive msn.com